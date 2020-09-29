В Беларуси появились хакеры за Лукашенко: взломали сайт kyky.org и пригрозили «Кибер партизанам»

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Команда kyky.org сообщила о взломе сайта сторонниками Лукашенко. Вчера около 17:30 на сайте появился текст, который KYKY не планировал и не создавал — он назывался «Вы взломаны».

Внутри материал содержал только упомянутый заголовок и одну фотографию Лукашенко с его присяги, рассказали в kyky.org

Под фото Лукашенко взломщики оставили «пасхалку» — ссылку на 30-секундную аудиозапись от «Кибер-контр-партизан». В ней измененный голос зачитывал следующее послание:

«Мы сторонники Лукашенко. Нам известно о вашей разработке системы распознавания лиц, позволяющей деаномизировать сотрудников силовых структур, а также о взломе их счетов. Силовики честным трудом зарабатывали эти деньги, разгоняя толпу нерадивых протестантов, поэтому мы не приемлем такого безобразия и хотим восстановить справедливость. Знайте, „Кибер Партизаны“, вы тоже не защищены! И мы вас не боимся. До встречи».

Редакция KYKY заявила, что взломщики обратились не по адресу: команда не разрабатывала систему распознавания лиц, а также никак не относится к группировке «Кибер Партизан», пишет портал dev.by.

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