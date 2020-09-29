В Беларуси появились хакеры за Лукашенко: взломали сайт kyky.org и пригрозили «Кибер партизанам»

Команда kyky.org сообщила о взломе сайта сторонниками Лукашенко. Вчера около 17:30 на сайте появился текст, который KYKY не планировал и не создавал — он назывался «Вы взломаны».

Внутри материал содержал только упомянутый заголовок и одну фотографию Лукашенко с его присяги, рассказали в kyky.org