В Беларуси, в новогоднюю ночь, озверевшие менты забили насмерть подвыпившего парня

Житель города Речица Гомельской области 27-летний Дмитрий Усхопов умер в ночь с 31 декабря на 1 января. Его задержали на автобусной остановке патрульные, а через два часа он скончался в больнице. Родные Дмитрия уверены, что его до смерти избили в милиции.

Родственники умершего рассказали правозащитникам центра «Весна», что Дмитрий ехал к матери на праздничный ужин. На автобусной остановке его задержал милицейский патруль, при задержании Дмитрий оказал сопротивление. Через некоторое время милиционеры привезли его в приемное отделение больницы в состоянии клинической смерти. Когда его увидели родные, одежда на Дмитрие была разорвана, он был облит водой до нижнего белья. На левом виске была круглая рана размером около 1,5 см, запястья были синего цвета.

Родственники уверены, что его избили до смерти в милиции отмечает издание Настоящее время.

Мать Дмитрия рассказала «Нашай Ніве», что сын звонил ей с остановки. «Они там пили шампанское и закусывали мандаринами. А тут все, ехали: распитие. Руки заломали. А он говорит: «Я к маме еду, отпустите, не задерживайте…» А потом они его там… На виске рана, спина синяя, руки синие. Майка на части разорвана, как уголь тело». По словам отца погибшего, в милиции родным сказали «умер», а когда пришли забирать в морг, сказали: «А, это тот, которого убили?».

Близкие Усхопова рассказли изданию «Флагшток», что Дмитрий с друзьями 31 декабря в 23:00 был в центре Речицы на остановке «Детский мир». Они были в выпившем состоянии. К ним подошли сотрудники ППС, по словам очевидцев, Дмитрий оказал неповиновение. Вызвали автопатруль. «Димку доставили в РОВД. Там либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики, я достоверно не знаю. Он потерял сознание в РОВД, его там же обливали водой, пытались реанимировать, нательная майка разорвана.

Привезли его уже с полуголым торсом и сверху в куртке. Волосы, тело, одежда – все мокрое, оно и сейчас мокрое в морге. В отделении ЦРБ его приняли в состоянии комы. По словам терапевта, пытались еще реанимировать адреналином и массажем сердца, но время было потеряно. Нам показали тело. На запястьях рук и коленках видны синяки и кровоподтеки, на голове круглая рана. Ему делали вскрытие черепно-мозговой коробки и брюшной полости. Клиническая смерть была зафиксирована уже при поступлении, официально после реанимационных мероприятий сотрудников ЦРБ в 01:20 ночи 01.01.2022».

В своем обращении, размещенном на ютуб-канале управления, первый заместитель УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев говорит, что никаких чрезвычайных происшествий и случаев травмирования граждан на территории области в новогоднюю ночь не произошло.

«Флагшток» обратился за комментарием в отдел внутренних дел Речицкого райисполкома, но там предложили обратиться в Речицкий районный отдел Следственного комитета в понедельник.

Днем 2 января Следственный комитет Беларуси заявил, что проводит проверку по факту смерти жителя Речицы: «По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера».

По версии СК, 31 декабря в 23.10 сотрудники милиции задержали на остановке мужчину «с признаками сильного алкогольного опьянения». «Из-за оказанного им неповиновения к нему была применена физическая сила». «Мужчину доставили в Речицкий РОВД, а затем в рамках административного процесса повезли на медосвидетельствование в районную больницу. При подъезде к медучреждению мужчине стало плохо. Молодого человека экстренно доставили в приемный покой, где стали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, в 1.20 констатирована его смерть», – сообщили в СК. В ведомстве утверждают, что на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломов костей.

У Дмитрия Усхопова осталась пятилетняя дочь.