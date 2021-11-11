В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую

В Беларуси задержали лучшую спортсменку республики 2019 года, двукратную чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую.

Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, сообщает УНН.

«Стало известно, что вечером 10 ноября машину фристайлистки Александры Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Её задержали по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе — ред.)», — говорится в сообщении Telegram-канала фонда.

По данным фонда, Романовская была доставлена в Партизанский РУВД, позже ее перевезли в ИВС в Минске.

Там напомнили, что Романовская — спортсменка с активной гражданской позицией. Она подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия.

Напомним

В августе этого года чемпион мира по кикбоксингу, уроженца Беларуси Алексея Кудина приговорили до двух лет и шести месяцев колонии за участие в протестах после результатов президентских выборов прошлого года.

Также белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская после скандала на Олимпиаде 2020 года не захотела возвращаться в Беларусь, потому что боялась заключения. Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое назначило ее на эстафету 400 метров без ведома. После этого спортсменку силой пытались вернуть домой.