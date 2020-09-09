В Беларуси задержали еще одного члена оппозиционного Координационного совета

С Максимом Знаком не удается связаться с 8:30. Последнее, что он написал — слово «маски».

В Беларуси задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции: телефон Максима Знака недоступен с 8:30 утра. Он успел написать коллегам, что кто-то пришел в штаб Виктора Бабарыка, и слово «маски».

Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил пресс-секретарь штаба Бабарыка Глеб Герман.

«С ним не удается связаться с 8:30 утра. Должна быть конференция в штабе. Он выходил в зум. Я ему позвонил. Он сказал, что, возможно, кто-то пришел и положил трубку. Потом написал слово «маски», что означало, что к нему пришли с обыском», — сообщил Герман.

Он также добавил, что, по последним данным, Максима Знака задержали.

«Сейчас в телеграм-каналах появляются фотографии, где он в сопровождении сотрудников. Предполагаем, что он задержан», — отметил пресс-секретарь.