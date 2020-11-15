В Беларуси задержаны более 550 человек, «лукашисты» уничтожают мемориал памяти убитого Бондаренко
В белорусских городах продолжаются традиционные воскресные акции протеста.
В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси проходят новые акции протеста.
Как сообщилив правозащитном центре “Вясна”, в Минске начались задержания в районе улиц Пушкинской и Притицкого, где собрались мирные демонстранты.
Также известно о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Полоцке и Светлогорске.
В целом задержано уже более 280 человек.
Как сообщили в телеграм-канале NEXTA, «лукашисты» начали штурм «Площади Перемен».
Обновление 17:29. По данным «Вясна», уже задержаны более 550 человек, людей задерживали во время акций памяти Романа Бондаренко.
Люди все еще стоят у «Площади Перемен», но милиция никого не пропускает. Также люди сообщают, что прямо сейчас «лукашисты» уничтожают мемориал памяти Романа Бондаренко.
Напомним, в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, на которого рядом с его собственным домом напали «люди в гражданской форме». Они начали снимать ленты и флаги в национальных бело-красно-белых цветах, используемых белорусской оппозицией. Началась драка, в результате которой Роман получил травмы. Затем его отвезли в отделение милиции, откуда его через несколько часов в тяжелом состоянии доставили в больницу, где Романа уже не смогли спасти.
В Беларуси почти три месяца продолжаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Лукашенко. Граждане, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, разгоняются ОМОНом и спецназом. Силовики применяют к протестующим спецсредства и пытки. // LB.ua