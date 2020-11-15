В Беларуси задержаны более 550 человек, «лукашисты» уничтожают мемориал памяти убитого Бондаренко

В белорусских городах продолжаются традиционные воскресные акции протеста.

В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси проходят новые акции протеста.

Как сообщилив правозащитном центре “Вясна”, в Минске начались задержания в районе улиц Пушкинской и Притицкого, где собрались мирные демонстранты.

Также известно о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Полоцке и Светлогорске.

В целом задержано уже более 280 человек.

Как сообщили в телеграм-канале NEXTA, «лукашисты» начали штурм «Площади Перемен».

Обновление 17:29. По данным «Вясна», уже задержаны более 550 человек, людей задерживали во время акций памяти Романа Бондаренко.

Люди все еще стоят у «Площади Перемен», но милиция никого не пропускает. Также люди сообщают, что прямо сейчас «лукашисты» уничтожают мемориал памяти Романа Бондаренко.