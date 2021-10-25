В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября

В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки. Как ожидается, она начнется с 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на NEXTA .

Производство по всей стране будет остановлено, пока власти не выполнят каждое из десяти требований рабочих.

«Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом», — заявил лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.

По его словам, режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают экономику, еще не вступив в полную силу.

«Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу! 1 ноября не выходим на работу! 1 ноября начнется новая история нашей страны! Вместе и до победы!», — призвал лидер Белорусского объединения рабочих.