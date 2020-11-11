В Бразилии 11 заключенных вырыли подкоп и сбежали из тюрьмы

В Бразилии из тюрьмы сбежали 11 человек, пятеро из них уже задержаны, передает издание Globo со ссылкой на сообщение военной полиции страны.

По данным издания, во время выхода из туннеля беглецы попали на камеры видеонаблюдения.

Шестерых сбежавших пока не нашли, полиция предполагает, что у них были сообщники на автомобиле. Кроме того, предполагаемый сообщник выявлен и на территории тюрьмы, идет следствие.

Населению рекомендовали сообщать в полицию о «подозрительных людях в грязной одежде», пишет Росбалт.