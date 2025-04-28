В частині Європи сталося масштабне відключення електроенергії яке вплинуло на мільйони людей

В Іспанії, Португалії та частині південної Франції сталося масштабне відключення електроенергії, яке вплинуло на мільйони людей, повідомили медіа.

Причину відключення наразі не встановлено, зазначає Радіо Свобода.

Португальський оператор REN заявив, що постраждав весь Піренейський півострів, а також частина Франції.

Іспанське видання El Mundo пише, що постраждало транспортне обслуговування. Metro та залізниця Renfe повідомили про загальне відключення електроенергії, що перешкоджає нормальній роботі всіх ліній у їхній мережі. Електропостачання аеропорту Барахас ще не відновлено.

Також виник хаос на дорогах, оскільки світлофори не працюють.

Іспанський державний оператор електромережі Red Electrica повідомив у соцмережі X, що йому вдалося відновити електропостачання на півночі та півдні країни.