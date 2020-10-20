В Чечне хирург умер после похищения, которое связывают с неудачной операцией сестре соратника Кадырова

СМИ сообщают, что известный в Чеченской Республике хирург мог умереть не своей смертью.

Как передает Znak.com, ссылаясь на «Кавказский узел», Салах Дагаев делал операцию пожилой сестре одного из соратников главы Чечни Рамзана Кадырова и во время хирургического вмешательства пожилая женщина скончалась.

Со ссылкой на оппозиционный Telegram-канал «Кавказский узел» сообщил, что после этого люди в масках похитили Дагаева и увезли его в неизвестном направлении, а 23 сентября родственникам Дагаева выдали тело хирурга. Официальной причиной смерти был назван инфаркт. Однако медсестра, знавшая доктора, заявила, что сомневается в естественных причинах смерти Дагаева. «Люди называют другую причину его смерти», — сказала женщина, но отказалась уточнить детали.

Издание направило запросы в ГУ МВД по Чечне и в управление Следственного комитета по республике.