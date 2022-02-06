В Чечне полицейский начальник призвал соотечественников в Европе уничтожить семью Янгулбаевых

В Чечне глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев разместил в своем Instagram обращение к соотечественникам, живущим в Европе. Он призвал чеченцев найти и уничтожить семью Янгулбаевых, которые покинули Россию после конфликта с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Телеграмм-канал SOTA опубликовал видео от Агуева с переводом на русский язык. «Если вы встретите этих зайцев (Янгулбаевых), отрубите им головы и принесите нам! […] Почему вы бездействуете? Почему вы не рубите им головы и не показываете, кто вы есть?» — говорит глава полиции.

На этой неделе депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева, чью жену чеченские силовики ранее принудительно доставили из Нижнего Новгорода в Чечню якобы для дачи показаний.

«Это выражение на чеченском. Это похоже на русский оборот „И полетят головы“. Чуть грубее, действительно, но к нему не надо относиться как к прямому посылу. Это не значит, что кто-то возьмет тесак и пойдет рубить головы», — позже заявил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. // Znak.com

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В Кремле робко напомнили кавказцам, что законы РФ превыше традиции «кровной мести»

В России на первом месте стоит верховенство закона, а не народные традиции. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, соответствует ли «кровная месть» законодательству РФ.

«Это вопрос традиционный для этого региона [Кавказа]. Но эта традиция не коррелируется с законодательством РФ. Верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации», — цитирует Пескова радио «Маяк».

В последнее время внимание общественности приковано к истории конфликта Рамзана Кадырова с семьей бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которую он назвал «пособниками террористов». Глава Чечни заявил, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», а также пригрозил родственникам судьи «уничтожением». В Кремле назвали слова Кадырова «личным мнением».

20 января вооруженные чеченские силовики задержали в Нижем Новгороде мать правозащитника Абубакара Янгулбаева и супругу Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Кадыров назвал также «пособниками террористов» телеканал «Дождь» (признан иноагентом), правозащитника Игоря Каляпина, «Новую газету» и ее журналистку Елену Милашину.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал отрезать головы Янгулбаевым, в этом его поддержали люди из окружения Кадырова. После угроз Кадырова «Новая газета», «Дождь» и «Эхо Москвы» призвали правоохранительные органы и руководство России отреагировать на ситуацию. Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию.

Ранее люди из окружения Кадырова угрожали «кровной местью» чеченским оппозиционерам, в частности блогеру Тумсо Абдурахманову. // Znak.com