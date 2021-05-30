В Екатеринбурге пьяный экс-полицейский устроил стрельбу, ранив ребенка и росгвардейца

В российском Екатеринбурге спецназ штурмом взял квартиру, из окна которой пьяный экс-полицейский обстреливал прохожих, тяжело ранив девочку и сотрудника Росгвардии. В ходе операции применялись светошумовые гранаты.

Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, стрелка задержали живым. Его вывели из подъезда. В квартире экс-полицейского работают правоохранители.

Вечером 30 мая бывший полицейский открыл с балкона своей квартиры на 4 этаже огонь про прохожим.

По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД и участвовал в военных конфликтах. Мужчина біл вооружен карабином «Сайга». Возбуждено уголовное дело.

В результате стрельбы ранен сотрудник Росгвардии и девочка. Она получила пулю в живот. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. // РБК-Украина