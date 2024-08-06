В Естонії ексжурналістку «Раша тудей» звинуватили у держзраді

енеральна прокуратура Естонії висунула звинувачення у державній зраді й порушенні міжнародних санкцій журналістці Світлані Бурцевій, яка, за даними відомства, протягом кількох років співпрацювала з інформаційними агентствами Sputnik і Baltnews, які входять до російського державного медіахолдингу «Росія сьогодні». Про це повідомляє видання ERR.

Прокуратура вважає, що Бурцева, будучи громадянкою Естонії й публікуючи тексти для інтернет-порталів «Sputnik Естонія» і Baltnews, діяла «на користь російської пропаганди і Кремля», свідомо порушуючи санкції, які запровадив проти холдингу «Росія сьогодні» Євросоюз.

Зазначається, що для порталу Baltnews у 2020-2023 роках Бурцева писала під псевдонімом Алан Торм.

Також у ході розслідування з’ясувалося, що Бурцева у 2021 році закінчила магістратуру університету в окупованому Севастополі за програмою інформаційних і гібридних конфліктів. На думку влади Естонії, цю програму курував колишній офіцер контррозвідки ФСБ Росії, разом із яким Бурцева опублікувала книжку «Гібридна війна за мир». Її зміст, як стверджується, «принижує Естонію» і спрямований «на розкол естонського суспільства».

За статтею про держзраду журналістці може загрожувати до 20 років позбавлення волі.