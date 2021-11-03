В Естонії громадянина України засудили до 7 років в’язниці за вбивство співвітчизника

В Естонії Харьюський повітовий суд визнав 35-річного громадянина України винним у вбивстві свого співвітчизника в Палдіскі та засудив його до 10 років позбавлення волі.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє портал ERR.

Оскільки справа розглядалася у порядку спрощеного провадження, то термін покарання було зменшено на третину. Тепер він становитиме майже 7 років тюремного ув’язнення.

Після відбуття покарання українця депортують з Естонії із 10-річною забороною на в’їзд.

Загалом суд призначив громадянинові України саме те покарання, на якому наполягала прокурор Наталія Мійлвеє.

Рішення суду не остаточне і може бути оскаржено в окружному суді.

За версією слідства, 29 березня цього року в квартирі одного з будинків на вулиці Рае в Палдіскі стався конфлікт між українськими робітниками, які проживали в ній. Сварці, яка завершилася трагедією, передувало спільне розпивання алкогольних напоїв.

Чоловік під час сварки вдарив ножем свого ровесника, також громадянина України, внаслідок чого той помер на місці від отриманих травм.

«Третій чоловік, який перебував у квартирі, зателефонував на номер служби екстреної допомоги, і співробітники поліції, які прибули на місце події, затримали нападника за підозрою у скоєнні злочину», — зазначили в прокуратурі.