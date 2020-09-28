В Финляндии было зафиксировано повышение уровня радиации

Эксперты объясняют повышение радиации природными явлениями — угрозы для здоровья нет. Об сообщает Служба новостей Yle.

Фото: Mikko Ahmajärvi / Yle

По информации STT, станция мониторинга Центра ядерной и радиационной безопасности (STUK) сообщила в пятницу ночью о повышении уровня радиации в Хоутскари (Парайнен) и на реке Аурайоки.

Служба спасения, не была задействована, так как, согласно STUK, причиной обоих случаев стал дождевой фронт над Западной Финляндией, который “прижал” природные радиоактивные вещества к земной поверхности и вызвал повышение уровня радиации.

Замеренные уровни находятся в рамках допустимого радиационного фона и не представляют угрозу для здоровья.