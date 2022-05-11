В Финляндии конфискованы раллийные автомобили российского предпринимателя Григория Березкина и дача главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева

Управление по взысканию долгов наложило запрет на экстрадицию активов двух российских влиятельных лиц в Финляндии, которые поддерживают политику Кремль и подпадают под санкции ЕС.

Одним из владельцев собственности является Павел Гусев, главный редактор российской газеты «Московский комсомолец» отмечает издание Yle.

По мнению ЕС, журнал поддерживает нарратив и действия Кремля. Гусев считается доверенным лицом и сторонником президента России Владимира Путина.

73-летний Гусев владеет летним домом и почти 20 гектарами земли в Янаккала, в регионе Канта-Хяме, вместе со своей бывшей женой, сообщает Yle. Приказ службы судебных приставов ограничивает право на продажу или иное распоряжение имуществом.

Решение Управления касается также двух раллийных автомобилей, владельцем которых, согласно Yle, является предприниматель Григорий Березкин. Власти ЕС назвали Березкина «приспешником» Путина.

Состояние Григория Березкина оценивается деловым журналом Forbes почти в 800 миллионов евро.EPA-EFE/All Over Press

Редакция журналистских расследований Yle MOT не смогла связаться ни с Гусевым, ни с Березкиным для получения комментариев по поводу решений финских властей.