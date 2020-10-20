В Финляндии суд заставил мужчину платить алименты за ребенка, которого его жена родила от любовника

Финляндия славится как государство, в котором законодательство предоставляет детям едва ли не максимальную возможную защиту.

Но у этого есть и обратная, противоречивая сторона. Недавно всколыхнувшее соцсети дело мужчины из Эспоо — такой случай, отмечает DISGUSTING MEN.

Апелляционный суд Финляндии постановил, что мужчина обязан платить алименты за ребенка, которого его жена родила от любовника. То, что это была измена — доподлинно известно, есть результаты ДНК-теста, однако это ничего не меняет. «Виновный» просто обязан выплачивать алименты до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет.

История вышла следующая. Некий мужчина из города Эспоо на юге Финляндии (его имя не разглашается) «стал отцом» — в 2014 году его жена родила ребенка. Судя по всему, у новоявленного папаши с самого начала были подозрения, поэтому он провел тест на отцовство, который (вот так сюрприз) показал, что с вероятностью 99.999% ребенок зачат не от него.

Однако тест был проведен не сразу, а в 2016. За этим последовал развод и полный разрыв отношений с бывшей женой. Но на этом мытарства мужчины из Эспоо не закончились. Спустя какое-то время жена потребовала, чтобы он начал платить алименты за «их» ребенка. Мужчина отказался, его вызвали в местный суд, который оказался на стороне матери. Приведенные факты об анализе ДНК вообще никак не повлияли на его решение.

Мужчина подал встречный иск в Апелляционном суде Финляндии и снова проиграл. Недавно оглашенный приговор гласит, что «папаша» обязан платить по 308 евро ежемесячно вплоть до совершеннолетия ребенка, то есть до 2032 года. То, что это не его биологический ребенок, а настоящий отец неизвестен (или известен, но попросту не заплатит алименты) Апелляционный суд также проигнорировал.

Как это вышло, и что это за чертовщина? Дело в том, что законы Финляндии вот настолько защищают благополучие ребенка. Мужчина, узнавший о том, что не является настоящим отцом, может подать иск и отказаться от неродных детей. Но сделать он это должен в первые пару лет. Если он опоздал хотя бы на месяц, как герой этой новости — он уже не имеет права на отказ.

Судя по всему, раньше в Финляндии с этим было еще хуже: с точки зрения закона понятия «отец» и «муж» в семье были синонимичны. Самое же унизительное в этой истории то, что проигравший суд мужчина теперь должен выплатить еще и судебные издержки, которые понесла его жена, подавая на него в суд. Как написал один из комментаторов на Reddit: «Я бы после такого просто бросил работу, ударился в криминал и всю оставшуюся жизнь провел бы вне закона».