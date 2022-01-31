В Германии застрелены двое полицейских — мужчина и женщина, ведется розыск преступников

Полиция Германии ведет розыск преступников, застреливших двоих полицейских на юго-западе Германии. В 04:20 утра по местному времени полицейские остановили для проверки автомобиль в пригороде Кузеля в земле Рейнланд-Пфальц.

После этого из машины по ним открыли огонь, и оба полицейских — мужчина и женщина, кадет полицейской академии, — были убиты, передает BBC.

Дороги в районе происшествия перекрыты, власти рекомендуют водителям не брать незнакомых попутчиков, поскольку по крайней мере один из злоумышленников вооружен. Розыскная операция ведется и в соседней земле Саар, куда могли переместиться преступники.

Пока что полиция не располагает данными об автомобиле, в котором находились подозреваемые, ничего не известно о них самих и о том, куда они двигались, а также о мотивах преступления.

По данным газеты Bild, погибшие сотрудники полиции успели послать с места происшествия два радиосообщения.

В первом предположительно говорилось, что они остановили подозрительную машину, в багажнике которой обнаружили мертвую дичь (что могло свидетельствовать о задержании браконьеров).

Во втором сообщении, которое поступило вскоре после первого, как утверждает газета, прозвучала фраза «Они стреляют в нас!», — после чего радиосвязь прервалась.

К тому времени, когда на место происшествия прибыло подкрепление, женщина-кадет уже была мертва, и вскоре скончался ее напарник.