В Грузии спецназ разгонял протестующих слезоточивым газом и водометами

В воскресенье, 8 ноября, власти Грузии применили водометы против мирных участников акции у здания Центральной избирательной комиссии, куда они сместились с главного места проведения сегодняшней акции — здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси.

Об этом сообщает «Грузия Online».

Ранее сообщалось, что 8 ноября, в Тбилиси оппозиция устроила массовую акцию протеста, на которой лидеры партии «Единое национальное движение» в очередной раз заявили о фальсификациях на парламентских выборах в Грузии, прошедших 31 октября.

«Акция у здания ЦИК была абсолютно мирной без каких-либо эксцессов. В основном там были журналисты, основная масса участников акции была на подходе, однако власти неожиданно, без предупреждения, стали применять против них водометы», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов кроме водометов применили слезоточивый газ.

Издание сообщает, что несмотря на применение водомета, участники акции остаются у здания Центральной избирательной комиссии Грузии.

«После того, как полиция использовала водомет, митингующие на несколько минут покинули территорию ЦИК, однако позднее вновь вернулись. Некоторое время назад перед водометной машиной выставили спецназ, поскольку участники акции стали бросать в нее камни. В свою очередь часть митингующих начала выстраиваться в живую цепь. По их словам, этим они защитят другую часть участников акции, если начнется разгон», — сообщает издание.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались после выборов, 1 ноября. По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» — 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.

Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Затем в Грузии пять оппозиционных партий отказались от мест в парламенте и позвали людей на акции протеста. // Преступности.НЕТ