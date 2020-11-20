В Грузии вооруженный преступник захватил заложников

Преступник ворвался в микрофинансовую организацию и захватил 10 человек

В столице Грузии, Тбилиси, вооруженный преступник 20 ноября ворвался в микрофинансовую организацию и захватил заложников, сообщают местные СМИ.

По разным данным, преступников может быть несколько, у одного в руках граната. Произошел инцидент на проспекте Церетели.

Как сообщает телеканал «Украина 24», на место прибыл глава патрульной полиции Грузии, работает спецназ, территория оцеплена, журналистов близко не подпускают и просят не снимать.

Полиция подтверждает, что в офис микрофинансовых операций ворвался вооруженный мужчина, взял 10 заложников, двоих отпустил. Очевидцы говорят о том, что захвативших здание – несколько человек.