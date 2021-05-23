В Индии тысячам людей, заразившихся «черной плесенью», удалили глаза

В индии тысячам людей, заразившихся «черной плесенью» на фоне коронавирусной инфекции, врачи удалили один или оба глаза. Около 60% инфицированных мукормикозом были подвергнуты такой процедуре.

Как пишет Daily Star, у пациента Анила Ванкхеда после выписки из больницы, где его лечили от коронавируса, появилась головная боль и опух правый глаз. Один из нескольких врачей смог диагностировать ему мукормикоз. По словам медиков, единственным вариантом лечения является операция по удалению пазух и правого глаза.

«Если мы не удалим все содержимое вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг. На этом этапе мы уже не сможем спасти их жизни», — пояснил врач Акшай Наир.

Отмечается, что в начале болезнь проявляется в виде насморка, онемении щек и опухших глаз, а также головной боли. Зараженные часто откладывают визит к врачу с такими симптомами.

Впервые вспышку мукоромикоза впервые зарегистрировали медики в индийском штате Гуджарата. Согласно данным местной прессы, уже более 100 человек заразились «черной плесенью». // МК