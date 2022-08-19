В Індії гангстери відкрили фейковий відділок поліції та вісім місяців отримували хабарі від населення

Індійські гангстери влаштували фальшивий поліцейський участок в готелі міста Банка в провінції Біхар протягом восьми місяців, де вони маскувались під офіцерів і вимагали гроші у сотень людей.

Випадки, коли шахраї видають себе за поліцейських або військових, поширені в Індії, де присутні страх і повага до людей у ​​формі, але створення фальшивої поліцейської дільниці піднімає шахрайство на новий рівень, пише The Guardian.

Як повідомив у четвер представник поліції округу Колумбія Срівастава, банда штату Біхар відкрила “дільницю поліції” лише за 500 метрів від дому начальника місцевої поліції та члени банди перевділись в уніформу зі значками чинів поліції і носили зброю.

Фальшива дільниця “працювала” вісім місяців. Фейкові “поліцейські” брали гроші у місцевих жителів, які приходили на туди для подання заяв і скарг, обіцяючи допомогти знайти соціальне житло або влаштуватися на роботу в поліцію (на фото троє членів угрупування).

Вони також платили найнятій переважно з сільської місцевості “масовці” близько 500 рупій (біля 250 грн) на день, щоб вони прикидалися іншими поліцейськими, які працюють у цьому районі.

Але афера розвалилася, коли справжній поліцейський помітив двох учасників угруповання зі зброєю, виготовленою в місцевих майстернях, замість табельної зброї.

За словами Шрівастави, щонайменше шість членів банди, в тому числі дві жінки, були заарештовані, але лідер все ще на волі.