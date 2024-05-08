В Індії заарештували чотирьох людей, які вербували найманців для війни проти України
Правоохоронці Індії заарештували чотирьох людей, які займалися вербуванням найманців для відправки їх на війну проти України.
Про це заявило Центральне бюро розслідувань Індії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Правоохоронці запевнили, що розслідування триває щодо інших обвинувачених, які є частиною міжнародної мережі з торгівлі людьми. Ще в березні заявлялося, що близько 35 громадян Індії обманом були втягнуті в Росію для подальшої участі у війні проти України.
Reuters пише, що сім’ї двох громадян Індії, які вже загинули на боці РФ, заявили, що їхні чоловіки хотіли працювати в армії Росії на посаді “помічників”. А в МЗС Індії повідомили, що кожен випадок “гаряче обговорювався” з Росією.