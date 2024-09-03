В Ірані блогера ув’язнили на 12 років за твіт з… крапкою

В Ірані засудили опозиційного блогера Хоссейна Шанбехзаде до 12 років ув’язнення за те, що той крапкою відповів на допис верховного лідера країни Алі Хаменеї на платформі Х.

Про це пише Iran International.

Так, ще у травні Шанбехзаде крапкою відповів на твіт лідера Ірану Алі Хаменеї. Водночас допис опозиційного блогера набрав більше переглядів та вподобань, аніж пост іранського аятоли.

The Islamic Republic’s security forces on Tuesday arrested Iranian blogger, writer and proofreader Hossein Shanbehzadeh who, last month, posted a single dot in reply to Supreme Leader Ali Khamenei’s tweet, and that comment was liked far more than Khamenei’s original tweet.… pic.twitter.com/P4Bram1nr6 — Iran International English (@IranIntl_En) June 5, 2024

Блогеру інкримінували одразу декілька звинувачень: проізраїльську пропагандистську діяльність (5 років), образу ісламських святинь (4 роки), поширення неправдивої інформації в соцмережах (2 роки) та антирежимну пропагандистську діяльність (1 рік).

З цього терміну Шанбехзаде має відбути 5 років — за нібито проізраїльську діяльність. Адвокат блогера Амір Раїсіан стверджує, що судова влада не надала жодних доказів такої діяльності.

Iran International пише, що крапку та інші символи часто використовують у соцмережах як символ незгоди з режимом у країні. Після того, як Шанбехзаде арештували, його акаунт в Х видалили. // hromadske