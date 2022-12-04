В Ірані стратили чотирьох чоловіків, засуджених за співпрацю з Ізраїлем

В Ірані в неділю стратили чотирьох чоловіків, які були засуджені за “співпрацю” з ізраїльською розвідкою Моссад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тегеран нещодавно звинуватив ізраїльські та західні спецслужби у плануванні громадянської війни в Ірані, де зараз проходять найдовші з часів Ісламської революції 1979 антиурядові протести.

За повідомленням місцевих ЗМІ, Верховний суд країни залишив чинним смертний вирок, винесений чотирьом чоловікам “за співпрацю зі спецслужбами сіоністського режиму та викрадення людей”. Ще трьох людей було засуджено до тюремного ув’язнення терміном від п’яти до десяти років “за злочини проти національної безпеки”.

Затриманих було заарештовано у червні – до нинішніх заворушень, що охопили країну.