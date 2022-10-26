В Іспанії ліквідували 50-річного чоловіка, який застрелив фермера та поліцейського

У середу в Іспанії чоловік, який страждає на психологічні проблеми, застрелив фермера і поліцейського, після чого був застрелений поліцією.

Про це УНН пише посилаючись на AFP.

50-річний чоловік забарикадувався у своєму будинку в Аргамасілья-де-Калатрава на півдні регіону Кастилія-Ла-Манча з гвинтівкою з оптичним прицілом і почав стріляти, повідомив ЗМІ член міської ради.

Чоловік, який мав «психологічні проблеми», вбив фермера, який перебував у цьому районі, і поліцейського, після чого був застрелений поліцією, що прибула на місце, додав радник.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що стрілянина розпочалася після того, як чоловік посварився зі своїм 81-річним батьком, який отримав поранення.

В результаті стрілянини були поранені ще двоє людей: 49-річний поліцейський цивільної гвардії та ще один чоловік, імовірно місцевий поліцейський, повідомив представник місцевої служби екстреної допомоги.

Він додав, що всіх трьох постраждалих госпіталізовано.