В Іспанії понад 200 тисяч дітей протягом 90 років зазнали сексуального насильства з боку духовенства

Оприлюднені дані незалежного розслідування.

Понад 200 000 неповнолітніх зазнали сексуального насильства в Іспанії з боку римо-католицького духовенства з 1940 року.

Про це пише The Guardian з посиланням на дані незалежної комісії.

У звіті не наводиться конкретна цифра, але йдеться про те, що в опитуванні понад 8000 дорослих 0,6% сказали, що зазнали сексуального насильства з боку представників духовенства, коли вони були дітьми.

Ця цифра дорівнює приблизно 200 000 дорослого населення Іспанії, яке становить приблизно 39 мільйонів.

Пропорція зросла до 1,13% – що дорівнює понад 400 000 осіб – якщо врахувати зловживання з боку мирян, заявив національний омбудсмен Іспанії Анхель Габілондо на пресконференції.

За останні 20 років Римсько-католицьку церкву сколихнула низка скандалів із сексуальним насильством у всьому світі, часто за участю дітей.

В Іспанії, традиційно католицькій країні, яка стала дуже світською, звинувачення священнослужителів у насильстві лише зараз набирають обертів. “На жаль, протягом багатьох років існувало певне бажання заперечувати зловживання або бажання приховати чи захистити кривдників”, − сказав Габілондо.

У доповіді критикується реакція церкви на випадки жорстокого поводження з дітьми, її називають “недостатньою”. Рекомендується створити державний фонд для виплати репарацій жертвам.

У березні 2022 року парламент Іспанії переважною більшістю голосів схвалив створення незалежної комісії на чолі з омбудсменом, щоб розслідувати обвинувачення в сексуальному насильстві над “беззахисними хлопцями та дівчатами” в католицькій церкві.

Католицька церква Іспанії, яка роками категорично відмовлялася проводити власне розслідування, відмовилася брати участь у ньому участь, хоча співпрацювала, надавши документи про випадки сексуального насильства, які були зібрані єпархіями.

Оскільки політичний тиск зростав, у лютому 2022 року приватна юридична фірма провела “аудит” минулих та теперішніх випадків сексуального насильства з боку духовенства, вчителів та інших осіб, пов’язаних із церквою, який має бути завершено до кінця року.

Іспанська церква заявила в червні, що виявила 927 випадків жорстокого поводження з дітьми через процедуру подання скарг, запущену в 2020 році. Вона стверджує, що створила протоколи для боротьби з сексуальним насильством і офіси “захисту дітей” в єпархіях.

Криза церковного насильства вийшла на міжнародну арену в 2002 році, коли газета Boston Globe оприлюднила інформацію про те, що священики десятиліттями чинили сексуальне насильство над дітьми, а лідери церкви приховували це.

Пізніше в США та Європі, у Чилі та Австралії було повідомлено про широкомасштабне жорстоке поводження з дітьми, що підірвало моральний авторитет церкви, що налічує 1,3 мільярда членів.

У 2021 році незалежна комісія у Франції дійшла висновку, що з 1950 року 216 000 дітей – переважно хлопчиків – зазнали сексуального насильства з боку священнослужителів.

У Німеччині дослідження виявило 3677 випадків жорстокого поводження між 1946 і 2014 роками, тоді як в Ірландії понад 14 500 осіб, які постраждали у дитячих установах, якими керує католицька церква, отримали державну компенсацію.

Нагадаємо, у Римі у віці 81 рік помер кардинал Джордж Пелл – колишній скарбник Ватикану, якого австралійський суд у 2018 році визнав винним у педофілії. Усі звинувачення з нього було знято у 2020 році, коли суд дійшов висновку, що під час процесу присяжні недостатньо ретельно розглянули представлені докази. Кардинал був найвищим представником католицької церкви, який опинився за ґратами. Його судовий процес став сильним ударом по репутації Ватикану, оскільки Пелл був одним із найвпливовіших католицьких ієрархів. // LB.ua