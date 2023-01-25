В Іспанії заарештували підозрюваного в розсилці листів із вибухівкою, один із яких адресувався посольству України

Це – 72-річний громадянин Іспанії.

У Іспанії поліція заарештувала підозрюваного в розсилці листів із піротехнічною речовиною, яка відбулася у листопаді-грудні. Це – 74-річний іспанський громадянин, пише Reuters.

Його затримали у північному місті Міранда дель Ебро.

Деталей щодо затриманого іспанська поліція поки не надала. Заява про арешт відбулася через декілька днів після того, як газета New York Times опубліковала розслідування щодо цих злочинів. За даними журналістів, до організації розсилки причетна ультраправа російська терористична організація, що діяла за вказівкою воєнної розвідки РФ.

30 листопада в посольстві України і Іспанії при відкритті адресованого послу листа пролунав вибух. Пакунок вибухнув у руках співробітника амбасади, який перевіряв його вміст.

Після цього в Іспанії виявили ще декілька листів із вибуховою речовиною, що були відправлені, зокрема, на адресу міністерства оборони і оборонного підприємства, зброю якого Мадрид постачав українцям. За попередньою оцінкою іспанських правоохоронців, матеріал, ймовірно, мав на меті спричинити раптове полумʼя, а не вибухи.

На початку грудня листи з погрозами отримали інші дипломатичні установи. Посилки були закривавлені. По 7 грудня було виявлено 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2). По 12 грудня їх було вже 33.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що зазвичай відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. // LB.ua