В Италии знаменитый серийный убийца в третий раз сбежал из тюрьмы

Полиция Италии разыскивает серийного убийцу, который в третий раз бежал из тюрьмы во время отбывания пожизненного заключения.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ansa.

60-летний Джузеппе Мастини, которого в 1989 году приговорили к пожизненному заключению, бежал во время однодневного освобождения из тюрьмы строгого режима в Сассари, Сардиния.

«Мастини воспользовался временным однодневным освобождением из тюрьмы строгого режима в Сардинии, чтобы убежать, не вернувшись в свою камеру в субботу», — сообщили в полиции.

Мастини терроризировал Рим в 1970-х и 1980-х годах, совершив ряд преступлений, включая убийства, похищения людей и кражи со взломом.

Впервые он бежал из тюрьмы в 1987 году, когда после временного освобождения он не вернулся. Два года он находился в розыске и за это время совершил ограбление, убил полицейского, ранил другого и взял в заложники молодую девушку.

После того как его снова поймали и посадили, он получил еще одно временное освобождение в 2014 году, которое было заполнено с «нарушениями», сообщили в профсоюзе итальянской полиции, хотя неясно, убежал в тот раз.

Но в июне 2017 года он снова сбежал из тюрьмы на севере Италии, используя тот же метод.

Побег Мастини оживил политический спор по пересмотру норм разрешений на временное освобождение в случае совершения определенных преступлений. Министерство юстиции уже заявило, что проверит решение о предоставлении Мастини временного освобождения.

Также сообщается, что с февраля 2019 года суды в Италии предоставили 13 разрешений на временное освобождение осужденным к пожизненному лишению свободы: практически один в месяц, за исключением периода карантина в связи с коронавирусом.