В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю

талійський суд призначив довічне ув’язнення пакистанському подружжю через вбивство їхньої 18-річної доньки, яка не погодилася їхати до Пакистану, щоб вийти заміж за домовленістю.

Як повідомляє Reuters, тіло Саман Аббас знайшли на фермі на півночі країни аж через 18 місяців після зникнення – у листопаді 2022 року. Дівчину опізнали завдяки стоматологічній картці.

Її батька, Шаббара Аббаса, заарештували в Пакистані та в серпні екстрадували до Італії, щоб судити за вбивство доньки. Матір, Назію Шахін, засудили заочно, адже вона переховується в Пакистані.

Дядька дівчини, Даніша Хаснайна, за причетність до вбивства засудили до 14 років ув’язнення.

На суді Шаббар Аббас плакав і палко заперечував свою провину. Він сказав суду, що “ніколи в житті й не думав вбивати свою доньку”.

Справу розглядав суд першої інстанції, тож вирок ще може бути оскаржений.

Що відомо про вбивство Саман Аббас?

Вбивство Саман Аббас шокувало Італію. Дівчина емігрувала зі своєю родиною з Пакистану до фермерського містечка Новеллар у 2016 році.

Як пише BBC, там вона почала зустрічатися з хлопцем пакистанського походження. Фото, на якому вони цілуються на вулиці в Болоньї, нібито викликало гнів її батьків.

Італійські слідчі заявили, що батьки Саман Аббас хотіли, щоб вона поїхала до Пакистану і вступила у домовлений у 2020 році шлюб, але дівчина відмовилася.

Потім вона кілька місяців жила під захистом соціальних служб, але після шквалу повідомлень від рідних повернулася до сімейного будинку в Новелларі. Прокуратура заявила, що її обманом змусили повернутися додому. Тоді дівчина й зникла.

На записах з камер відеоспостереження, які опублікувала поліція, видно, що 29 квітня 2021 року члени сім’ї Саман Аббас йшли з лопатами, ломом і синім мішком. Наступного дня дівчина вийшла з дому разом із батьками, але більше не поверталася.

Тіло Саман знайшли поблизу фермерського будинку неподалік від дому її сім’ї. Про місце поховання дівчини розповів її дядько.

Судмедекспертиза показала, що Саман Аббас отримала перелом шиї, ймовірно, в результаті задушення.

Після зникнення дівчини італійський союз ісламських громад видав фетву – релігійне рішення, яке забороняє примусові шлюби. // УП. Життя