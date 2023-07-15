В Італії суд вирішив, що домагання «менше 10 секунд» не є домаганням

В Італії триває публічне обурення вироку суду, який зняв зі шкільного прибиральника звинувачення в сексуальному насильстві за домагання до 17-річної учениці, тому що вони тривали лише “близько п’яти-десяти секунд”.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це йдеться в публікації агентства AP.

Інцидент стався ще у квітні 2022 року. За словами дівчини, прибиральник підійшов до неї ззаду, коли вона підтягувала штани, йдучи з подругою сходами у школі, й просунув руку їй під труси. Потягнувши на себе спідню білизну, він злегка підняв її в повітря.

Чоловік визнав, що мацав неповнолітню під час інциденту, але стверджував, що це був жарт.

Суд у Римі минулого тижня ухвалив, що обмацування тривало “лише кілька секунд” і не було сексуальним, а ще – було настільки коротким, що аргумент чоловіка про те, що це був жарт, був переконливим, хоча і “недоречним”.

Вирок, який багато італійців розцінили як абсурдний, породив низку пародійних відео в соцмережах, у яких і чоловіки, і жінки торкаються своїх грудей під звуки цокання годинника, що відраховує час.

Адвокат дівчини Андреа Буйтоні заявив агенції AP, що рішення суду будуть оскаржувати. Дівчина, за його словами, неоднозначно ставиться до реакції соцмереж, хоч її й “підбадьорює усвідомлення того, що рішення судді багато хто вважає несправедливим”.

Як зазначає AP, італійські суди й раніше виносили подібні вироки. У 2001 році найвищий суд Італії вирішив, що плескання співробітниці по сідницях не було домаганням, і виправдав чоловіка, якого перед тим засудили до півтора року ув’язнення.