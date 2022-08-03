В Італії заарештували майно «архітектора Путіна» який спроектував диктатору палац у Геленжику

Як повідомляє газета La Reppublica, у списку заарештованого майна – квартири та будинки Чирілло, його банківські рахунки, коштовності, колекція творів мистецтва з картинами Пабло Пікассо, Василя Кандинського, Поля Сезанна, Джорджо де Кіріко та Лучо Фонтану, а також особистий вертоліт, зареєстрований у Росії, і виявлені у Чирілло значні суми готівки.

Про те, що італійська фінансова поліція розслідує можливі злочини Ланфранко Чірілло, стало відомо у березні. Йшлося про несплату податків на суму близько 50 млн євро.

Ланфранко Чирілло почав співпрацювати з російськими замовниками ще у 1990-х роках. У Москві він відкрив архітектурне бюро Masterskaja.

Наприкінці січня 2021 року Фонд боротьби з корупцією, створений Олексієм Навальним, опублікував розслідування «Палац для Путіна». У фільмі йдеться, що президент Росії під Геленджиком має резиденцію площею 68 гектарів, яка була побудована в 2010 році. Її вартість становить понад мільярд доларів, на території є підземний льодовий палац, аквадискотека, концертний зал, церква, 80-метровий міст «для підходу до чайного будиночка» та тунель для спуску з палацу до моря. За даними команди Навального, будівництво палацу спонсорувалося за рахунок офшору, куди «жертвували» гроші наближені до Путіна бізнесмени.

Пізніше власником об’єкта назвав себе бізнесмен, давній знайомий Путіна Аркадій Ротенберг, заявивши, що буцімто будує готель.