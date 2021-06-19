В известном своими бандитами российском городе здание морга закрыли на ремонт, забыв в нем трупы и вырезанные органы

В российском городе Люберцы здание морга закрыли на ремонт, забыв в нем трупы и вырезанные органы. Об этом сообщает Baza, которая опубликовала видео, снятое очевидцами 7 июня.

Как пишет Znak.com, по информации издания, в начале июня сотрудники морга покинули здание, забрав все вещи, но трупы в холодильных шкафах, которые были отключены от электроснабжения, почему-то оставили.

На место происшествия выезжала полиция, после чего забытые тела вывезли, а здание закрыли на ремонт. По факту инцидента свою проверку проводит минздрав региона.

Город Люберцы известен в большей степени благодаря Люберецкой ОПГ, которая существовала в Люберецком районе Подмосковья в 1990-х годах. За годы своего существования эта банда успела стать не только одной из самых известных ОПГ в России, но и частью фольклора.

По версии СМИ, ОПГ состояла из 18 бригад общей численностью до 500 человек. Бандиты контролировали некоторые предприятия и коммерческие фирмы на юго-востоке Подмосковья, в частности, расположенные в городах Люберцы, Лыткарино, Дзержинский, Бронницы.