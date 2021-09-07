В Казахстане планируют ввести понятие «права неверующих» и законодательно их защитить

Законодатели Казахстана планируют закрепить в законе права неверующих граждан

Об этом заявил председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов, сообщает Tengrinews, пишет УНН.

“Что касается работы комитета в данном направлении, мы стремимся полностью обеспечить права как верующих, так и неверующих. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, ввести такое понятие, как права неверующих. В данное время есть права верующих”, — отметил Нукежанов.

“Мы светское государство, у нас закон превыше всего вне зависимости от религии, конфессии, этнической принадлежности. Мы к этому стремимся”, — добавил он.

Вопрос журналистов, на который отвечал Нукежанов, касался инициативы 2017 года. Тогда начальник управления религиоведческой экспертизы комитета по делам религий министерства по делам религий и гражданского общества Балгабек Мырзаев назвал оскорбление атеистов проявлением религиозного экстремизма и пообещал инициировать внесение в закон поправок, которые защитят неверующих граждан.

“В проекте закона мы пытаемся защитить и права атеистов. В нашей стране каждый вправе выбрать и исповедовать определенную религию, но и вправе придерживаться атеистических взглядов. Каждый свободен в этом. Но сейчас в обществе тех, кто не исповедует религию, обвиняют в безбожии и называют „кафирами“. И в этом усматриваются элементы запугивания”, — пояснял он тогда.

“Это одно из проявлений религиозного экстремизма. Поэтому в новом законопроекте мы рассматриваем не только права исповедующих религию, но и права атеистов”, — подчеркнул Мырзаев. Однако в итоговую версию закона пункт о правах атеистов не вошел и наказание предусмотрено только “за оскорбление религиозных чувств”.

Справка: Статья 174 Уголовного кодекса Казахстана предусматривает наказание за “оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан”.