В китайском аэропорту загорелся российский самолёт Ту-204, который прибыл рейсом из Новосибирска

В китайском аэропорту Ханчжоу загорелся российский самолет Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту». Об этом сообщается в телеграм-канале портала Aviaincident, пишет Сибирь.Реалии.

Огонь на борту Ту-204С, который должен был отправиться в Новосибирск, вспыхнул в 04:40 по местному времени (23:40 7 января по Москве). Сотрудники наземных служб вывели из салона восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

По данным РБК, самолет выпущен в 2002 году ульяновским заводом «Авиастар». В парке авиалиний он находится с 2004 года. В 2019 году судно перекрасили в корпоративные цвета китайской логистической компании Cainiao Smart Logistics Network (создана торговой онлайн-платформой Alibaba).

В прошлом году Россия поставила мировой рекорд по авиакатастрофам, погибли более ста человек.