В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус – погибли двое учеников и водитель

Два ребенка и один взрослый человек погибли в результате обстрела школьного автобуса в Косово.

Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение Сербии, информирует УНН.

По его информации, автобусом, который перевозил учащихся в селе Глочани, неизвестные открыли огонь. В результате стрельбы погибли двое учеников и водитель автобуса.

Другие подробности инцидента пока неизвестны, а также неизвестно кто стоит за нападением на школьный автобус.