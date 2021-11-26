В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус – погибли двое учеников и водитель
Два ребенка и один взрослый человек погибли в результате обстрела школьного автобуса в Косово.
Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение Сербии, информирует УНН.
По его информации, автобусом, который перевозил учащихся в селе Глочани, неизвестные открыли огонь. В результате стрельбы погибли двое учеников и водитель автобуса.
Другие подробности инцидента пока неизвестны, а также неизвестно кто стоит за нападением на школьный автобус.Tweet