В Краснодаре женщина «выпала» из окна, а в квартире обнаружили убитую дочь

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает об обнаружении в Краснодаре тел женщины и ее 5-летней дочери.

По словам собеседника агентства, тело ребенка с колото-резаными ранениями найдено в квартире. А тело матери было «обнаружено с травмами, характерными при падении с высоты».

В Следственном комитете подтвердили факт смерти женщины и ребенка и указали, что возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются. // МК