В квартире убийцы российского «колбасного короля» Маругова нашли прикованного мужчину

В Следственном комитете рассказали о расследовании убийства миллиардера Владимира Маругова – владельца компании «Мясная империя», сообщает СК. Ранее был задержан некий Александр Мавриди, которого следствие рассматривает как исполнителя преступления.

В ходе обыска в квартире Мавриди был обнаружен пенсионер, прикованный наручниками к кровати, которого сторожил мужчина. Пенсионер рассказал, что Мавриди удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в Москве.

Кроме того, удалось выяснить, что арбалет, из которого Мавриди застрелил Маругова, был куплен в одном из магазинов Москвы.

Напомним, что ранее источники в следствии уверяли, что покушение на Маругова было организовано ради убийств, а не грабежа. Однако мотивы преступников еще не ясны. Сейчас в СК утверждают, что преступники – а их было двое, требовали от Маругова денег. Убийство произошло в бане возле дома Маругова в подмосковной Истре. Преступники связали находившуюся с бизнесменом сожительницу, но той удалось сбежать через окно. // МК