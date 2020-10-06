В Кыргызстане на фоне протестов неизвестные захватили несколько месторождений золота, меди и угля
Сообщается также о нападении и поджоге на складе и фабрике на месторождении золота Джером в Таласской области и еще нескольких объектах на территории страны.
Киргизские СМИ сообщают о захвате неизвестными нескольких крупных месторождений золота, меди и угля на территории страны.
Об этом пишет новостной портал 24.kg.
В частности, на угольном месторождении Кара-Кече в Нарынской области приостановлены работы. В распространенном в соцсетях письме госпредприятия по добыче угля «Киргизкомур» в Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Киргизии сообщается, что предприятие захвачено «толпой неизвестных граждан в количестве около ста человек», осуществляющих «хищение и бесконтрольный вывоз угля на автомашинах, минуя весовую и кассу».
Сообщается также о нападении и поджоге на складе и фабрике на месторождении золота Джером в Таласской области и нападение на золоторудное месторождение Джамгир в Джалал-Абадской области.
Захвачено также золоторудное месторождение Иштамберди. Приостановило работу также медное месторождение Бозимчак в Джалал-Абадской области.
Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке 5 октября начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения перевыборов. Митингующие захватили «Белый дом», где работают парламент и президент страны, а также здания Государственного комитета национальной безопасности и общественной ТРК. // LB.ua