В Кыргызстане предлагают давать гражданство в обмен на инвестиции в $100 тысяч для погашения внешнего долга

В Кыргызстане депутат Жогорку Кенеша (парламента) Дастан Бекешев предложил предоставлять гражданство КР в обмен на инвестиции для погашения внешнего долга. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, инициированному парламентарием, передает Настоящее время.

Иностранным гражданам предлагается получить гражданство в упрощенном порядке «лишь при условии оплаты на специальный счет по аккумулированию средств для погашения внешнего долга КР суммы в размере 100 тысяч долларов».

Бекешев указывает, что в случае одобрения закона Кыргызстан «станет одной из первых стран Центральной Азии, предоставляющей гражданство взамен инвестиций».

«Учитывая урон от распространения коронавирусной инфекции, нанесенный экономике страны, отрицательный инвестиционный климат в связи с октябрьскими политическими событиями, а также дефицит республиканского бюджета, законопроект становится весьма актуальным и первоочередным», – говорится в документе.

Законопроектом предлагается также ограничить срок его действия: он перестанет работать, когда деньги перечислит 50-тысячный гражданин. По замыслу депутата, таким образом можно аккумулировать 5 млрд долларов и погасить внешний долг.

Четвертого ноября этого года исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сообщил об открытии специального счета для сбора средств на погашение госдолга перед Китаем. Предложение о национальной кампании по сбору средств для выплаты внешнего долга звучит в Кыргызстане не первый раз. В 2018 году такие меры предлагал на тот момент премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, в 2007 году экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в годы своего премьерства также открывал такой счет.

По информации Минфина на 30 июля, внешний долг Кыргызстана составляет 4 млрд 169,6 млн долларов США, из них 1 млрд 776,29 млн долларов – кредиты, взятые в «Эксимбанке» Китая.