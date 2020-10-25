В Ленинградской области РФ убит бизнесмен, которого СМИ прозвали «хозяином Выборга»

В Ленинградской области найден мертвым известный в регионе бизнесмен, депутат городского совета Выборга и отец первого в истории российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова Александр Петров.

По данным портала 47news, его тело с огнестрельным ранением было найдено в коттедже в поселке Великое под Выборгом.

На место происшествия выехали руководитель СУ СК по Ленобласти Сергей Сазин и два его заместителя, а также начальник управления уголовного розыска ГУ МВД полковник Олег Колесников, его заместитель и другие высокопоставленные сотрудники.

В пресс-службе управления СК по Ленинградской области, не уточняя имени убитого, «Интерфаксу» подтвердили, что на место выехала следственно-оперативная группа под руководством Сазина.

По данным источника 47news в правоохранительных органах, в Петрова выстрелили, когда он выходил из бани окунуться в реку. Предположительно, в него мог стрелять снайпер, находившийся на другом берегу.

Александр Петров — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», на момент гибели Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур. Ему был 61 год.

Как пишет 47news, «бизнес-структуры, в которых Петров участвует как хозяин, занимаются практически всеми направлениями жизнедеятельности Выборга» — «от бань до судостроения, от гостиничного бизнеса до топливного, от охраны до ЖКХ».

Издание называло бизнесмена «неофициальным хозяином» Выборгского района. Петров не согласился с такой формулировкой, заявив, что она порочит его честь и достоинство и намекает на то, что он оказывает влияние на местные власти. Бизнесмен требовал опровержения и грозил судом. После этого журналисты стали использовать хэштег #нехозяинвыборга. // NEWSru.com