В Минске мужчина застрелил одного из силовиков, которые пришли к нему с обыском
Силовики убили мужчину ответным огнем.
Житель Минска застрелил из охотничьего ружья одного из сотрудников белорусского КГБ, которые пришли к нему домой с обыском.
Об этом сообщает Euroradio.
По предварительной информации, житель квартиры — сотрудник IT-компании EPAM Systems по имени Андрей С. Силовики убили мужчину ответным огнем.
Комитет госбезопасности Беларуси сообщил, что силовики проводили специальные мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.
Следственный комитет Беларуси по факту смерти силовика возбудил уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). // LB.ua