В Москве дворник убил мужчину, «запихав» в него бутылки

Преступник воплотил в реальность свои дикие мечты

Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Москве 21-летнего дворника, который подозревается в жестоком убийстве мужчины. В заднем проходе жертвы обнаружили бутылки — они полностью вошли в тело.

По данным издания, мужчина в крайне тяжелом состоянии был найден в октябре прошлого года в столичном парке Сосенки. Пострадавшего доставили в больницу, однако там он скончался.

Baza опубликовала копию рентген-снимка, из которого можно сделать вывод, что в тело жертвы запихали не менее двух инородных тел в форме бутылок.

Подозреваемый был задержан в тот же день — им оказался 21-летний мужчина, работавший в Москве дворником. Выяснилось, что с убитым он познакомился за полтора часа до того, как начал воплощать свой план.

О том, что преступление было спланированным, говорит переписка в телефоне подозреваемого. Из нее следует, что задержанный долго мечтал о том, как будет использовать бутылки не по прямому назначению.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по двум уголовным