В Москве немец выпрыгнул с 12 этажа, убегая от русской собутыльницы

В Москве немецкий турист выпрыгнул из окна 12-этажа одного из отелей после отдыха с русской подругой, сообщает Telegram-канал Mash.

47-летний немец выпивал алкоголь с 27-летней девушкой, после чего они устроили «соревнования» по бегу прямо в коридорах отеля и на крыше здания.

Произошло это, как сообщает источник, в отеле «Ритц-Калтон» в центре столицы.

В результате таких развлечений немец что-то не рассчитал и упал с парапета 12 этажа на 10 этаж технического балкона. После этого его госпитализировала «скорая помощь». У мужчины обнаружено множество травм. Отмечается, что у него травма головного мозга, он в тяжелом состоянии. // МК