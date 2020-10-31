В Москве пенсионера оштрафовали за выложенную пшеном на Манежной площади надпись «Путин во»

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 12 тысяч рублей пенсионера Александра Кассихина, задержанного в августе на Манежной площади во время «прогулки свободных людей».

Об этом сообщила представлявшая его интересы юрист «ОВД-Инфо» Екатерина Селезнева.

30 августа около десяти активистов, согласно трансляции с акции, собрались на Манежной площади.

Одна женщина держала в руках листок с надписью «Хабаровск», а еще двое человек выкладывали на брусчатке пшеном надпись «Путин во».

Полицейские проверили у них паспорта, а после задержали и отвезли в отдел полиции по району Китай-город, откуда отпустили вечером с протоколами об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

В эту пятницу в суда подзащитного сначала не пускали в зал, потому что его почему-то не было в списках. При этом свидетеля защиты не пускали в суд до тех пор, пока судья не вынес определение о его допросе. Он прождал у приставов три часа. // NEWSru.com