В Москве полицейские угрожали подкинуть наркотики пассажиру BMW и требовали 500 тысяч рублей

В Москве троих полицейских задержали после угроз подкинуть наркотики пассажиру BMW.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД и собеседника, близкого к СК.

По информации издания, по делу о превышении должностных полномочий (пункт «б» части 3 статьи 286 УК) и мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК) задержали майора Гудилина и сержантов Луенко и Паречина.

Как рассказали собеседники РБК, ночью 20 февраля полицейские остановили BMW для проверки документов. Во время осмотра машины они потребовали от пассажира 500 тысяч рублей.

В случае отказа силовики пообещали подбросить наркотики и завести против мужчины уголовное дело. В итоге пассажир передал им деньги, а в конце июля написал заявление в полицию. Другие подробности не приводятся.

В полиции подтвердили РЕН ТВ задержание троих сотрудников ОМВД по району Арбат.

«Установлен факт получения незаконного денежного вознаграждения тремя сотрудниками от гражданина за якобы не привлечение последнего к ответственности за хранение запрещенных веществ. Майор, старший сержант и сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — сказали в ведомстве. // Медиазона