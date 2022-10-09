В Москве полиция забрала 5-классницу с уроков из‑за аватарки с желто‑синими цветами; «настучала» директор школы

Жительница Москвы, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что сотрудники полиции забрали ее 10-летную дочерь из школы в Некрасовке на улице Льва Яшина и отвезли в районный ОМВД.

Женщина прислала «Медиазоне» протокол доставления несовершеннолетней.

Мать пятиклассницы рассказала правозащитному проекту «ОВД-Инфо», что 5 октября, пока она ехала к дочке, сотрудница полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Д. В. Мжельская спрашивала у девочки, где работают ее родители и как проводят досуг в семье. В итоге школьницу повезли в отдел полиции «Некрасовка» отдельно от мамы.

По словам матери, в отделе сотрудники Центра «Э» изучали переписки в ее телефоне. Также там находились представители службы опеки. Женщина добавила, что объяснения с нее брали в течение трех часов — вопросы касались в том числе аватарки дочери с желто-синими цветами.

Мать пятиклассницы пояснила, что в конце сентября ее вызвали в школу, чтобы обсудить пропуски ее дочерью занятий «Разговоры о важном». Тогда же замдиректора, завуч и три социальных педагога спрашивали об аватарке девочки в чате с одноклассниками.

Как утверждает «ОВД-Инфо», 29 сентября директор школы обратилась к начальнику районного отдела «Некрасовка» — она «хорошо отозвалась об успеваемости и характере девочки», но попросила «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи <…> гражданской позиции» ребенка.

Также директор попросила полицию «повлиять на воспитательную позицию» матери, чтобы та не «воздействовала» на дочь «убежденностью собственных политических взглядов». На сайте департамента науки и образования сказано, что руководительницу школы зовут Майя Булаева.

Правозащитники уточнили, что после этого силовики также пришли домой к семье, не предъявив документов и не представившись, а на днях инспектор Мжельская устно сообщила матери, что их вызовут на комиссию для постановки на профилактический учет.

С этого учебного года каждый понедельник школьники поют гимн и поднимают флаг, первым уроком в этот день у них стоит «Разговор о важном», во время которого детям в том числе рассказывают о войне в Украине. Ранее учительница начальных классов из Петербурга сообщала о поручении директора провести со второклассниками беседу «об ответственности за участие в несанкционированных митингах».