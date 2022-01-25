В Москве уголовник порезал приятеля дочерей, ложно обвиненного в изнасиловании

По навету дочерей решился на убийство москвич, едва освободившись из мест лишения свободы. Мужчина хотел отомстить педофилу, склонившему его детей к оральному сексу. Но месть оказалась абсолютно напрасной: девушки оговорили ни в чем не повинного человека

Как стало известно «МК», драма произошла в апреле 2021 года в парке «Братеевская пойма». А предшествовало ей страшное признание двух сестер своему папе. Владимир Зенин (фамилия изменена) с декабря 2012 года отбывал наказание в колонии за убийство.

В письмах на зону дочери пожаловались отцу на своего знакомого Романа, который якобы распускал руки во время ссоры. Когда же год назад Зенин освободился, девушки рассказали еще более жуткие факты. Якобы Роман не просто отвешивал пощечины подругам, но и насиловал их извращенным способом! Причем сестрам на тот момент было 13-14 лет. Несчастные девушки попросили папу серьезно поговорить с Романом.

Взбешенный отец попросил дочерей пригласить друга на вечерний моцион по району. Так все и вышло – в какой-то момент девушки отстали, а Зенин догнал врага и набросился на него с ножом. Не ожидавший нападения Роман упал как подкошенный. Спасло его чудо – прохожие вызвали «скорую», и парня буквально вытащили с того света (преступник причинил ему несколько ножевых ранений).

Но самое удивительное выяснилось уже спустя несколько часов. Сестры признались, что история про изнасилование – не более чем выдумка. Они решили «слегка» приукрасить свой конфликт с Романом, предположив, что тогда отец уж точно проучит его по-настоящему.

Девушки явно не предполагали, что дело дойдет до убийства. Правда, их признание не сильно помогло отцу. Нагатинский суд приговорил Зенина к 6,5 годам лишения свободы.