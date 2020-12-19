В Москве врачи перепутали старушек и привезли семье чужую бабушку. А их уже померла

В московской больнице уволили сотрудников, которые выписали пожилую москвичку с документами другой. Об этом в пятницу сообщил московский департамент здравоохранения.

По данным телеграм-канала BAZA, пенсионерку после нескольких недель лечения в госпитале для ветеранов войн № 1 отвезли якобы домой. Родственники сказали, что «что это не их бабушка».

Женщина была одета в одежду искомой старушки и при себе имела паспорт на её имя. Оказалась, что настоящая пенсионерка по фамилии Печенкина уже умерла и находилась в морге ГКБ № 17. Московские власти объяснили что сотрудник, оформлявших женщин на госпитализацию, перепутал документы. Медицинских персонал, допустивший эту халатность, был уволен.

По данным пресс-службы, главврач больницы встретился с родственниками и принес извинения за ситуацию. Департамент здравоохранения вынес медику выговор, пишет Znak.com.