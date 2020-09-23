В Москве задержали 15-летнюю проститутку из Узбекистана и ее сутенера

Девушка по вызову ублажала клиентов и своего работодателя

15-летнюю проститутку и ее сутенера-сожителя задержали сотрудники полиции в квартире на севере Москвы.

Как стало известно «МК», в правоохранительные органы обратилась жительница улицы Куусинена. Она заявила, что в соседней квартире организован притон, где оказывают секс-услуги несовершеннолетние.

Стражи порядка выехали на адрес и задержали сутенера, 26-летнего уроженца Узбекистана. Он предложил 15-летней землячке заняться проституцией, и получив согласие, стал сдавать девочку за деньги клиентам. Несколько раз она выполняла роль гетеры в квартире, где и была задержана, еще несколько раз выезжала на адрес на улице Малая Тульская.

Кроме того, сам сутенер не раз вступал в половую связь с юной жрицей любви – в гостинице в Красногорске и в сауне на Хорошевском шоссе. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.