В Москве задержали и тайно вывезли в Минск белорусского оппозиционера

Во время деловой поездки в Москву неизвестные задержали белорусского оппозиционера Юрия Зенковича.

Об этом сообщает «Радио Свобода«, передает УНН.

Задержание члена оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Юрия Зенковича прокомментировала его жена Елена Денисовец. В комментарии СМИ она отметила, что ее мужа задержали в отеле Nordic Rooms, где он останавливался во время деловой поездки в Москву. Это произошло 11 апреля. Сама женщина узнала об этом 13 апреля.

«Сотрудник отеля видел из окна, как люди в штатском скрутили Юрия и задержали его. Они сказали: «Мы его забираем, он подозревается в терроризме». Они махнули удостоверениями и сказали, что они из спецслужб. Затем к нему в комнату зашло еще несколько мужчин и забрали все его вещи», — рассказала жена задержанного.

13 апреля с Денисовец связался государственный адвокат, сказал, что ее муж находится в Минске в СИЗО Комитета госбезопасности Беларуси.

13 апреля в Беларуси задержали членов оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григория Костусева и политолога и критика режима Лукашенко Александра Федуты.

14 апреля КГБ Беларуси подтвердило задержание оппозиционера Костусева и политолога Федуты.

Напомним, в Беларуси с 9 августа прошлого года проходят массовые акции протеста. Тогда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко.

Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты. Массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. На данный момент продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает восстановить весной масштабные митинги.